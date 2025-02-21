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Мир

Трамп заявил, что "Зеленскому не было необходимости принимать участие в переговорах в Эр-Рияде"

Война в Украине
Дональд Трамп
время публикации: 21 февраля 2025 г., 19:59 | последнее обновление: 21 февраля 2025 г., 20:07
Трамп заявил, что "Зеленскому не было необходимости принимать участие в переговорах в Эр-Рияде"
Denis Balibouse/Pool via AP

Президент США Дональд Трамп заявил, что украинскому лидеру Владимиру Зеленскому не было необходимости принимать участие в переговорах о прекращении конфликта с Россией, продолжая свои атаки на украинского лидера, пишет ВВС со ссылкой на Bloomberg.

По словам Трампа, "Зеленский участвовал во встречах в течение трех лет с момента вторжения России в феврале 2022 года и до сих пор не смог положить конец конфликту".

"Я не думаю, что его присутствие на встречах очень важно, если честно, – сказал Трамп. – Когда Зеленский сказал, что его не пригласили на встречу, – это не было приоритетом, потому что он до сих пор плохо вел переговоры".

Комментарий Трампа, по мнению Bloomberg, означает, что президент США будет продолжать придерживаться своего подхода к прямым переговорам с Россией. На прошлой неделе он говорил с Владимиром Путиным по телефону, а высокопоставленные американские чиновники в понедельник встречались с российскими коллегами в Саудовской Аравии. Украинцев в Эр-Рияде не было.

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