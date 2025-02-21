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Мир

Трамп: Нетаниягу "недвусмысленно" настроен в отношении войны в секторе Газы

Война с ХАМАСом
Дональд Трамп
время публикации: 21 февраля 2025 г., 19:32 | последнее обновление: 21 февраля 2025 г., 19:44
Трамп в интервью Fox News: Нетаниягу "недвусмысленно" настроен в отношении войны в секторе Газы
Pool photo via AP

Президент США Дональд Трамп заявил в интервью Fox News, что премьер-министр Биньямин Нетаниягу "недвусмысленно" настроен в отношении войны в секторе Газы.

"Я говорю с ним. Он недвусмысленно настроен, он хочет войти в Газу", - сказал Трамп. На вопрос о вариантах, стоящих перед Израилем (возобновлении активной фазы войны или завершении сделки), Трамп ответил, что "согласится" с любым решением.

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