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NEWSru.co.il :: В мире21 января 2022 г., 06:10

В Гане взорвался грузовик со взрывчаткой, погибли не менее 17 человек

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В Гане взорвался грузовик со взрывчаткой, погибли не менее 17 человек

Не менее 17 человек погибли в результате взрыва грузовика в Апиате, в Западной области Ганы, сообщает сайт Ghana Web со ссылкой на местные власти.

По данным полиции, взорвался грузовик со взрывчаткой, который следовал из Тарквы в район взрывных работ на шахты в Чирано. Причиной взрыва стало столкновение с мотоциклом.

Есть множество пострадавших, которые были доставлены в больницы, школы и церкви для оказания им медицинской и психологической помощи.


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