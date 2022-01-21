В Гане взорвался грузовик со взрывчаткой, погибли не менее 17 человек

Не менее 17 человек погибли в результате взрыва грузовика в Апиате, в Западной области Ганы, сообщает сайт Ghana Web со ссылкой на местные власти.

По данным полиции, взорвался грузовик со взрывчаткой, который следовал из Тарквы в район взрывных работ на шахты в Чирано. Причиной взрыва стало столкновение с мотоциклом.

Есть множество пострадавших, которые были доставлены в больницы, школы и церкви для оказания им медицинской и психологической помощи.