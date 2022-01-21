В Гане взорвался грузовик со взрывчаткой, погибли не менее 17 человек
Не менее 17 человек погибли в результате взрыва грузовика в Апиате, в Западной области Ганы, сообщает сайт Ghana Web со ссылкой на местные власти.
По данным полиции, взорвался грузовик со взрывчаткой, который следовал из Тарквы в район взрывных работ на шахты в Чирано. Причиной взрыва стало столкновение с мотоциклом.
Есть множество пострадавших, которые были доставлены в больницы, школы и церкви для оказания им медицинской и психологической помощи.
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