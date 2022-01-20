Власти США вводят санкции против четверых украинцев за деятельность в интересах России

Министерство финансов США сообщило, что под санкции, связанные с "вредоносной внешней деятельностью России", попали четыре украинских гражданина, бывшие и действующие депутаты Верховной рады, передает агентство "Интерфакс".

Санкции за "участие в организованной российским руководством попытке дестабилизировать Украину" введены против депутатов Верховной рады IX созыва Олега Волошина и Тараса Козака (фракция Виктора Медведчука "Оппозиционная платформа – за жизнь!"), а также против бывших депутатов Владимира Олейника (проживающего теперь в России) и Владимира Сивковича.

В сообщении минфина США сказано, что эти украинские граждане "действовали по заданиям от ФСБ..., чтобы поддержать проводимые под влиянием России операции по снижению влияния США и их партнеров", сыграв "роль в российской кампании по дестабилизации суверенных государств".

Козак, по данным американских властей, использовал "подконтрольные новостные ресурсы", чтобы распространять не соответствовавшую действительности информацию об украинском руководстве, Волошин "работал с российской стороной, чтобы подрывать интересы украинских госчиновников и защищал интересы России". Олейник и Сивкович, по утверждению минфина США, сотрудничали с российской разведкой.