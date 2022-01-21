Лех Валенса, бывший президент Польши, заразился коронавирусом

78-летний Лех Валенса, нобелевский лауреат, бывший президент Польши, сообщил в Facebook, что заразился коронавирусом, пишет "Медуза".

По словам Валенсы, он сделал три прививки от коронавируса и трижды сдавал тест на COVID-19. "Не могу поверить", - написал Валенса, пожаловавшись на плохое самочувствие, головную боль и боль в мышцах.

В комментариях врачи напомнили Валенсе, что прививка не защищает от заражения, но помогает легче перенести заболевание, и рекомендовали бывшему президенту Польши обратиться за медицинской помощью.

В марте Леху Валенсе была сделана операция по замене элемента питания в кардиостимуляторе. Перед операцией Валенса записал прощальное видеообращение. Хирургическое вмешательство прошло успешно.

В Польше, где живут около 38 миллионов человек, за прошедшие сутки было выявлено 32835 новых случаев коронавирусной инфекции.