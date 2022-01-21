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NEWSru.co.il :: В мире21 января 2022 г., 16:05

СБУ Украины заявила, что за волной "псевдоминирования" по всей стране стоит Россия

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В Службе безопасности Украины в очередной раз заявили, что за волной "псевдоминирования" по всей стране стоит Россия, сообщает УНИАН.


Как напомнили в пресс-службе СБУ, в течение 2021 года было зафиксировано свыше 1100 заведомо ложных анонимных сообщений о минировании, а с начала 2022 года их поступило уже более 300. Пока ни одно из них после тщательных проверок не подтвердилось.

С начала 2021 года СБУ совместно с другими правоохранителями установили 313 лиц, совершивших псеводминирование.

"Спецслужбы РФ активно используют псеводминирование объектов социальной сферы и инфраструктуры, как один из элементов гибридной войны для усиления давления на Украину. Цель спецслужб страны-агрессора очевидна – создать условия дополнительного давления на Украину, посеять тревогу и панику в обществе. К сожалению, такие информационно-психологические специальные операции – реалии современных гибридных войн, и мы должны четко это осознавать", - отметили в ведомстве.

По данным СБУ, к псевдоминированию привлекаются граждан Украины, которые действуют из хулиганских побуждений или ради развлечения, "не осознавая до конца всех возможных последствий".

В частности, злоумышленники пытаются присылать сообщения с использованием программного обеспечения, которое, по их мнению, обеспечивает им анонимность.

Вместе с этим, правоохранители установили, что большинство сообщений присланы пользователями интернета, которые находятся на территориях Донецкой и Луганской областей.


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