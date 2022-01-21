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NEWSru.co.il :: В мире21 января 2022 г., 19:32

В возрасте 68 лет умер американский комик Луи Андерсон

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Луи Андерсон

Известный американский комик Луи Андерсон умер в возрасте 68 лет после борьбы с онкологическим заболеванием в Лас-Вегасе, сообщает TMZ.

За свою более чем 30-летнюю карьеру Андерсон трижды становился обладателем премии "Эмми". Канал Comedy Central назвал его "одним из 100 величайших стендап-комиков всех времен".

Луи Андерсон родился в 1953 году в Миннесоте. Дебютировал на телевидении в 1984 году. Завоевал любовь зрителей во многом благодаря мультсериалу "Жизнь с Луи" и шоу "Поездка в Америку".


В прошлом году имя Андерсона попало в заголовки газет в связи с тем, что ему удалось резко сбросить вес.

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