В Западной Виргинии журналистка была сбита машиной в прямом эфире и продолжила репортаж

Тори Йорги, репортер телеканала WSAZ из Западной Виргинии, была сбита автомобилем в прямом эфире, сообщает Rotter.

Журналистка, которая вела репортаж без оператора, поднялась с земли и продолжила говорить, чем вызвала изумление коллег, находившихся в этот момент в студии.

После репортажа Йорги отправилась в больницу, где врачи ее осмотрели и признали, что она не пострадала.