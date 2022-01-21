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NEWSru.co.il :: В мире21 января 2022 г., 22:09

В Западной Виргинии журналистка была сбита машиной в прямом эфире и продолжила репортаж

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В Западной Виргинии журналистка была сбита машиной в прямом эфире и продолжила репортаж

Тори Йорги, репортер телеканала WSAZ из Западной Виргинии, была сбита автомобилем в прямом эфире, сообщает Rotter.

Журналистка, которая вела репортаж без оператора, поднялась с земли и продолжила говорить, чем вызвала изумление коллег, находившихся в этот момент в студии.

После репортажа Йорги отправилась в больницу, где врачи ее осмотрели и признали, что она не пострадала.


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