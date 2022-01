В Англии собаку спасли с помощью дрона и привязанной к нему сосиски

В Гэмпшире (южная Англия) джек-рассел терьер по кличке Милли сбежала от хозяйки и оказалась в окрестностях Портсмута в литторальной зоне, которую могло затопить ближайшим приливом, пишет сайт издания Guardian.

Попытки выманить испуганную собаку в безопасную зону успехом не увенчались, добраться до нее по суше или по воде не получилось. И тогда было принято решение выманить Милли с помощью вареной сосиски, которую привязали к квадрокоптеру. Голодная собака помчалась за улетающей сосиской, и была спасена. Но, увидев людей, она сбежала снова, и только потом ее смогли поймать владельцы.

Крис Тейлор, возглавляющий поисковый отряд Denmead Drone Search and Rescue в Гэмпшире, в интервью Guardian отметил, что на его памяти это был первый опыт применения дрона с приманкой для спасения животного.

A beloved pet dog has finally been reunited with its family after a massive search involving police, coastguards and a pair of sausage-dangling drones. https://t.co/ozftKyZEvC