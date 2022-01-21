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NEWSru.co.il :: В мире21 января 2022 г., 11:22

В Англии собаку спасли с помощью дрона и привязанной к нему сосиски

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В Англии собаку спасли с помощью дрона и привязанной к нему сосиски

В Гэмпшире (южная Англия) джек-рассел терьер по кличке Милли сбежала от хозяйки и оказалась в окрестностях Портсмута в литторальной зоне, которую могло затопить ближайшим приливом, пишет сайт издания Guardian.

Попытки выманить испуганную собаку в безопасную зону успехом не увенчались, добраться до нее по суше или по воде не получилось. И тогда было принято решение выманить Милли с помощью вареной сосиски, которую привязали к квадрокоптеру. Голодная собака помчалась за улетающей сосиской, и была спасена. Но, увидев людей, она сбежала снова, и только потом ее смогли поймать владельцы.


Крис Тейлор, возглавляющий поисковый отряд Denmead Drone Search and Rescue в Гэмпшире, в интервью Guardian отметил, что на его памяти это был первый опыт применения дрона с приманкой для спасения животного.

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