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NEWSru.co.il :: В мире21 января 2022 г., 07:09

ООН единогласно одобрила израильскую резолюцию против отрицания Холокоста

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ООН единогласно одобрила израильскую резолюцию против отрицания Холокоста

В четверг, 20 декабря, в 80-ю годовщину Ванзейской конференции, на которой было принято решение об "окончательном решении еврейского вопроса", Генеральная ассамблея ООН единогласно одобрила совместную резолюцию Израиля и Германии, осуждающую отрицание Катастрофы евреев Европы и Северной Африки.

К резолюции присоединились в качестве соавторов 112 государств. Единственным государством, активно выступавшим против резолюции, был Иран, утверждавший, что это Израиль занимается преступлениями против человечности. Однако поняв, что останется в одиночестве, иранская делегация не стала требовать голосования (кроме того, Иран временно не имеет права голоса в ассамблее из-за неуплаты долгов).

Резолюция содержит четкое определение явления и возлагает на интернет-корпорации ответственность за удаление материалов, отрицающих или искажающих Холокост. Вместе с тем, следует подчеркнуть, что речь идет о декларативной резолюции, не имеющей обязательной силы.


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