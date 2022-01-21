Самолет American Airlines, летевший в Лондон из Майами, вернулся в аэропорт из-за пассажирки

Самолет компании American Airlines, который направлялся в Лондон из Майами, вернулся в аэропорт отправления из-за того, что пассажирка отказывалась надеть маску. Инцидент произошел 19 января, но подробности стали известны лишь два дня спустя, сообщает ВВС.

По данным службы отслеживания полетов FlightAware, рейс AAL38 со 129 пассажирами на борту развернулся над океаном примерно через час после вылета. В Майами его встретила полиция. Авиакомпания внесла пассажирку в список лиц, которым запрещено летать с American Airlines на время расследования.

По данным Федерального авиационного управления США, с начала пандемии произошло почти 6000 инцидентов с пассажирами, которые отказывались следовать "коронавирусным правилам". Только за первые две недели этого года авиакомпании сообщили о 151 инциденте. Большинство из них было связано с пассажирами, которые отказывались носить маски.