x
21 января 2025
|
последняя новость: 11:22
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
21 января 2025
|
21 января 2025
|
последняя новость: 11:22
21 января 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Мир

СБУ задержала главного военного психиатра, который с начала войны разбогател на 1 млн долларов

Коррупция
Война в Украине
время публикации: 21 января 2025 г., 11:15 | последнее обновление: 21 января 2025 г., 11:25

Служба безопасности Украины сообщила об аресте главного психиатра Вооруженных сил Украины, занимающего также пост заместителя председателя Центральной военно-лечебной комиссии и решавшего вопросы о пригодности к военной службе. Арест произведен при содействии министра обороны и командующего ВСУ.

Как установило следствие, с начала российского вторжения в Украину задержанный приобрел необоснованные активы на сумму в миллион долларов США. Имущество не вносилось в декларацию, а было оформлено на жену, детей и посторонних лиц.

В деле фигурируют две квартиры в Киеве и одна в Одессе, частный дом и два земельных участка в Обуховском районе Киевской области, четыре внедорожника BMW, а также 152000 долларов и 34000 наличными.

Фигуранту будет предъявлено обвинение по статьям незаконное обогащение и предоставление недостоверной информации. Расследование ведет Специальная прокуратура по оборонным вопросам.

Мир
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // В мире // 26 мая 2023

После скандала о взяточничестве избран новый глава Верховного суда Украины
// https://www.newsru.co.il/ // В мире // 14 июня 2020

Дело Burisma: конфискована крупнейшая в истории Украины взятка – $6 млн