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Мир

Трамп: "Отказываясь от соглашения, Путин уничтожает Россию"

Война в Украине
Дональд Трамп
Владимир Путин
Владимир Зеленский
время публикации: 21 января 2025 г., 10:34 | последнее обновление: 21 января 2025 г., 10:50
Трамп: "Отказываясь от соглашения, Путин уничтожает Россию"
AP Photo/Evan Vucci

Президент США Дональд Трамп заявил, что российский президент Владимир Путин уничтожает Россию, отказываясь от прекращения войны в Украине. Он также заявил, что намерен встретиться с Путиным в ближайшее время.

"Он должен заключить соглашение. Не делая этого, он уничтожает Россию. У России будут большие проблемы, если Путин откажется от соглашения. Посмотрите на их экономику, на инфляцию", – сказал Трамп. Это заявление стало самым жестким, сделанным Трампом по российской тематике.

По словам Трампа, подготовка к встрече с Путиным уже началась, а украинский президент Владимир Зеленский готов к заключению соглашения. Новый государственный секретарь США Марк Рубио заявил, что прекращение огня в Украине является приоритетом президента.

Как отмечает радио "Свобода", Россия потратила на ведение войны сотни миллионов долларов, а ее потери убитыми и ранеными составляют порядка 700000 человек. Россия потеряла европейские рынки сбыта и была отключена от западной банковской системы. Резко выросла инфляция, а военные расходы составляют 40% от бюджета.

Мир
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