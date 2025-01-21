Генштаб ВСУ: сбиты 72 из 131 российских беспилотников. Минобороны РФ: перехвачены 55 украинских БПЛА

Генштаб ВСУ сообщает, что в ночь на 21 января 2025 года российские военные выпустили по Украине 131 БПЛА-камикадзе "Shahed-136/131" ("Герань-2/1") и беспилотников-имитаторов других типов, а также четыре баллистические ракеты "Искандер-М". Украинские ПВО перехватили 72 беспилотника, запущенных российскими военными. Еще 59 "шахедов" были локационно потеряны в регионах Украины.

Перехваты воздушных целей осуществлялись в Полтавской, Сумской, Харьковской, Черкасской, Черниговской, Киевской, Житомирской, Хмельницкой, Винницкой, Кировоградской, Днепропетровской, Донецкой, Николаевской, Одесской, Одесской, Ровенской областях.

В Полтавской и Черкасской областях повреждены учреждения, хозяйственные постройки, частные дома. Сведений о жертвах не поступало.

Минобороны РФ, в свою очередь, заявляет, что ночью 21 января на территории Российской Федерации были перехвачены 55 украинских БПЛА самолетного типа. Перехваты осуществлялись над территорией Ростовской, Брянской, Смоленской, Воронежской, Саратовской и Курской областей.