Трамп не уверен, что соглашение в Газе будет реализовано в полном объеме

После вступления в должность президент США Дональд Трамп провел в Овальном кабинете пресс-конференцию. Один из журналистов спросил: верит ли президент, что соглашение в Газе будет реализовано в полном объеме?

"Не уверен. Это не наша война. Это их война. Не уверен. Вторая сторона очень ослаблена. Я видел кадры из Газы. Там все разрушено. Ее надо восстанавливать, но иначе. Может быть, я этому помогу", – сказал Трамп.

"У Газы феноменальное расположение – на берегу моря. Там можно делать прекрасные вещи. Но нельзя, чтобы ей управляли те, кто управляли. Они плохо ей управляли. Злодеи. Но сейчас большинство из них мертвы", – добавил глава государства.