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Мир

Трамп не уверен, что соглашение в Газе будет реализовано в полном объеме

Война с ХАМАСом
Дональд Трамп
ХАМАС
время публикации: 21 января 2025 г., 08:59 | последнее обновление: 21 января 2025 г., 09:04
Трамп не уверен, что соглашение в Газе будет реализовано в полном объеме
AP Photo/Evan Vucci

После вступления в должность президент США Дональд Трамп провел в Овальном кабинете пресс-конференцию. Один из журналистов спросил: верит ли президент, что соглашение в Газе будет реализовано в полном объеме?

"Не уверен. Это не наша война. Это их война. Не уверен. Вторая сторона очень ослаблена. Я видел кадры из Газы. Там все разрушено. Ее надо восстанавливать, но иначе. Может быть, я этому помогу", – сказал Трамп.

"У Газы феноменальное расположение – на берегу моря. Там можно делать прекрасные вещи. Но нельзя, чтобы ей управляли те, кто управляли. Они плохо ей управляли. Злодеи. Но сейчас большинство из них мертвы", – добавил глава государства.

Мир
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