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NEWSru.co.il :: В мире21 июля 2021 г., 10:47

Le Monde: израильское ПО было использовано для слежки за президентом Франции

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Le Monde: израильское ПО было использовано для слежки за президентом Франции

Прокуратура Парижа начала проверку подозрений, что программное обеспечение, разработанное израильской компанией NSO, использовалось для слежки за французскими политиками, журналистами и общественными деятелями.

Как утверждает издание Le Monde, по меньшей мере с 2019 года марокканские спецслужбы использовали израильское ПО для взлома телефонов президента Франции Эммануэля Макрона и других политиков, включая членов правительства.

Елисейский дворец отказался комментировать это сообщение. Компания NSO заявила, что ее клиенты никогда не прослушивали французского президента.


Добавим, что в заявлении парижской прокуратуры не сообщается, против кого начато расследование, однако отмечается, что подозрения связаны с вторжением в личную жизнь, незаконном использовании информации и нелегальной продаже шпионского оборудования.

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