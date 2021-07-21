Le Monde: израильское ПО было использовано для слежки за президентом Франции
Прокуратура Парижа начала проверку подозрений, что программное обеспечение, разработанное израильской компанией NSO, использовалось для слежки за французскими политиками, журналистами и общественными деятелями.
Как утверждает издание Le Monde, по меньшей мере с 2019 года марокканские спецслужбы использовали израильское ПО для взлома телефонов президента Франции Эммануэля Макрона и других политиков, включая членов правительства.
Елисейский дворец отказался комментировать это сообщение. Компания NSO заявила, что ее клиенты никогда не прослушивали французского президента.
Добавим, что в заявлении парижской прокуратуры не сообщается, против кого начато расследование, однако отмечается, что подозрения связаны с вторжением в личную жизнь, незаконном использовании информации и нелегальной продаже шпионского оборудования.
Telegram NEWSru.co.il: самое важное за день
Die Zeit. Эдвард Сноуден о шпионской программе израильской NSO Group: "Это должно пугать нас больше всего остального"
СМИ: минобороны Израиля может отозвать лицензию на продажу ПО у компании NSO Group
Израильская компания NSO Group объявила, что расследует неправомерное использование своего ПО