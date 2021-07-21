Le Monde: израильское ПО было использовано для слежки за президентом Франции

Прокуратура Парижа начала проверку подозрений, что программное обеспечение, разработанное израильской компанией NSO, использовалось для слежки за французскими политиками, журналистами и общественными деятелями.

Как утверждает издание Le Monde, по меньшей мере с 2019 года марокканские спецслужбы использовали израильское ПО для взлома телефонов президента Франции Эммануэля Макрона и других политиков, включая членов правительства.

Елисейский дворец отказался комментировать это сообщение. Компания NSO заявила, что ее клиенты никогда не прослушивали французского президента.

Добавим, что в заявлении парижской прокуратуры не сообщается, против кого начато расследование, однако отмечается, что подозрения связаны с вторжением в личную жизнь, незаконном использовании информации и нелегальной продаже шпионского оборудования.