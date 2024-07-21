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Мир

Глава Пентагона и министр обороны Израиля обсудили удар ЦАХАЛа по целям в Йемене

время публикации: 21 июля 2024 г., 04:40 | последнее обновление: 21 июля 2024 г., 05:34
Ллойд Остин и Йоав Галант
Miriam Alster/Flash90

Пресс-служба Пентагона заявила, что министр обороны Израиля Йоав Галант беседовал с министром обороны США Ллойдом Остином после атаки Израиля в Йемене.

Согласно официальному заявлению, в ходе этого разговора Остин подтвердил приверженность США безопасности Израиля и праву Израиля на самооборону, отметив, что в течение многих месяцев террористы-хуситы атаковали Израиль и удар ВВС ЦАХАЛа был ответом на эти атаки.

Мир
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