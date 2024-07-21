Глава Пентагона и министр обороны Израиля обсудили удар ЦАХАЛа по целям в Йемене

Пресс-служба Пентагона заявила, что министр обороны Израиля Йоав Галант беседовал с министром обороны США Ллойдом Остином после атаки Израиля в Йемене.

Согласно официальному заявлению, в ходе этого разговора Остин подтвердил приверженность США безопасности Израиля и праву Израиля на самооборону, отметив, что в течение многих месяцев террористы-хуситы атаковали Израиль и удар ВВС ЦАХАЛа был ответом на эти атаки.