Глава Пентагона и министр обороны Израиля обсудили удар ЦАХАЛа по целям в Йемене
время публикации: 21 июля 2024 г., 04:40 | последнее обновление: 21 июля 2024 г., 05:34
Пресс-служба Пентагона заявила, что министр обороны Израиля Йоав Галант беседовал с министром обороны США Ллойдом Остином после атаки Израиля в Йемене.
Согласно официальному заявлению, в ходе этого разговора Остин подтвердил приверженность США безопасности Израиля и праву Израиля на самооборону, отметив, что в течение многих месяцев террористы-хуситы атаковали Израиль и удар ВВС ЦАХАЛа был ответом на эти атаки.
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