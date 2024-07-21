Телеканал "Аль-Масира": в результате ударов ВВС Израиля в Ходейде трое убитых, 87 раненых
время публикации: 21 июля 2024 г., 03:04 | последнее обновление: 21 июля 2024 г., 05:24
В ночь на 21 июля телеканал "Аль-Масира", аффилированный с хуситами, объявил, что в результате израильских ударов по целям в районе Ходейды в Йемене три человека были убиты, 87 получили ранения.
Ранее сообщалось, что атаке подвергся морской порт в йеменском городе Ходейда, там были слышны взрывы, виден огонь и густой дым. Телеканал "Аль-Масира" сообщал, что целью атаки было топливное хранилище в порту. Также сообщалось, что удару подверглась электростанция в Ходейде.
Пресс-служба Армии обороны Израиля подтвердила, что истребители ВВС ЦАХАЛа атаковали военные объекты хуситов в морском порту Ходейды, подчеркнув, что "эта атака является ответом на сотни нападений на Израиль, осуществленных хуситами в последние месяцы".
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