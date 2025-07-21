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Мир

В Бангладеш на школу рухнул военный самолет, множество жертв

Авиакатастрофа
время публикации: 21 июля 2025 г., 15:47 | последнее обновление: 21 июля 2025 г., 15:50
В Бангладеш на школу рухнул военный самолет, множество жертв
AP Photo/Mahmud Hossain Opu

По меньшей мере 19 человек погибли и 164 пострадали в Дакке, когда учебный самолет ВВС Бангладеш по неустановленной пока причине рухнул на здание школы, где в это время проходили занятия. Среди погибших – пилот.

Как сообщают местные СМИ, большинство пострадавших – учащиеся. Родители доставляли пострадавших в больницы на моторикшах и других транспортных средствах. В школе Milestone, расположенной в столичном районе Уттара, учатся около 2000 школьников.

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