В Бангладеш на школу рухнул военный самолет, множество жертв

По меньшей мере 19 человек погибли и 164 пострадали в Дакке, когда учебный самолет ВВС Бангладеш по неустановленной пока причине рухнул на здание школы, где в это время проходили занятия. Среди погибших – пилот.

Как сообщают местные СМИ, большинство пострадавших – учащиеся. Родители доставляли пострадавших в больницы на моторикшах и других транспортных средствах. В школе Milestone, расположенной в столичном районе Уттара, учатся около 2000 школьников.