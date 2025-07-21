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Мир

Самый опасный эквадорский наркобарон экстрадирован в США

США
Организованная преступность
время публикации: 21 июля 2025 г., 15:19 | последнее обновление: 21 июля 2025 г., 15:50

Наркобарон Адольфо Масияс Вильямар, также известный как "Фито" и считающийся самым опасным преступником в Эквадоре, предстанет 21 июля перед федеральным судом США и заявит, что не признает себя виновным по обвинениям в контрабанде наркотиков и оружия.

Более года назад лидер группировки Los Choneros бежал из тюрьмы, где он отбывал 34-летний срок по многочисленным преступлениям. В июне он арестован в подземном бункере, где скрывался от правосудия. 20 июля суд Эквадора принял решение экстрадировать его в США. Фито согласился на экстрадицию.

Мир
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