Самый опасный эквадорский наркобарон экстрадирован в США

Наркобарон Адольфо Масияс Вильямар, также известный как "Фито" и считающийся самым опасным преступником в Эквадоре, предстанет 21 июля перед федеральным судом США и заявит, что не признает себя виновным по обвинениям в контрабанде наркотиков и оружия.

Более года назад лидер группировки Los Choneros бежал из тюрьмы, где он отбывал 34-летний срок по многочисленным преступлениям. В июне он арестован в подземном бункере, где скрывался от правосудия. 20 июля суд Эквадора принял решение экстрадировать его в США. Фито согласился на экстрадицию.