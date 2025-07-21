Отчет минобороны РФ об "СВО" в Украине. 1244-й день войны

Минобороны РФ 21 июля 2025 года представило отчет об успехах пророссийских сил и российской армии, ведущих войну против Украины. Напомним, что в РФ войну называют "специальной военной операцией".

Эксперты Conflict Intelligence Team (CIT) и другие независимые военные специалисты дают крайне низкую оценку достоверности отчетов минобороны РФ, в том числе по потерям украинской стороны. Отметим, что и пророссийские военные специалисты не доверяют этим сводкам. Тем не менее, мы считаем важным публиковать содержание данных документов, поскольку это может потребоваться в дальнейшем для сравнительного анализа.

Отчеты минобороны РФ цитируются дословно. Эти данные сохраняются в нашем архиве.

Отчет минобороны РФ начинается с заявления: "Сегодня ночью Вооруженными Силами Российской Федерации нанесен групповой удар высокоточным оружием большой дальности воздушного, наземного и морского базирования, в том числе аэробаллистическими гиперзвуковыми ракетами "Кинжал", а также ударными беспилотными летательными аппаратами по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины и инфраструктуре военных аэродромов. Цель удара достигнута. Все назначенные объекты поражены".

Ранее украинской стороной сообщалось, что в результате российского массированного ракетно-дронового удара в Киеве по меньшей мере один человек погиб, есть пострадавшие, причинен значительный ущерб. ГСЧС Украины сообщает, что в Шевченковском районе в результате попадания обломков БПЛА загорелся балкон на первом этаже многоэтажного жилого дома. Есть пострадавший. В Днепровском районе загорелись торговые сооружения. Пожар ликвидирован. В Дарницком районе возникли пожары на территории гаражного кооператива и в дошкольном учебном заведении. Спасатели ликвидировали возгорание. В Святошинском районе из-за падения обломков БПЛА загорелись гаражи. Тушение пожара продолжается. Сообщается также о четырех пострадавших в Ивано-Франковской области, в их числе ребенок. В Харькове произошел пожар на предприятии, пострадали многоэтажки и автомобили.

Далее в отчете минобороны РФ утверждается: "Подразделения группировки войск "Север" улучшили тактическое положение. Нанесено поражение живой силе и технике механизированной, десантно-штурмовой бригад, десантно-штурмового и штурмового полков ВСУ в районах населенных пунктов Павловка, Варачино, Садки и Кондратовка Сумской области. На Харьковском направлении нанесено поражение подразделениям механизированной бригады ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Волчанск и Меловое Харьковской области. ВСУ потеряли до 190 военнослужащих, боевую бронированную машину, девять автомобилей и четыре артиллерийских орудия. Подразделения группировки войск "Запад" улучшили положение по переднему краю. Нанесено поражение формированиям двух механизированных, штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Торское Донецкой Народной Республики и Купянск Харьковской области. Потери противника составили более 230 военнослужащих, 14 автомобилей и орудие полевой артиллерии. Уничтожены четыре станции радиоэлектронной борьбы и шесть складов боеприпасов. Подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции, нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных, горно-штурмовой, аэромобильной бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Константиновка, Иванополье, Дроновка, Закотное и Северск Донецкой Народной Республики. Противник потерял до 140 военнослужащих, три боевые бронированные машины, в том числе бронетранспортер М113 производства США, пять автомобилей, два артиллерийских орудия. Уничтожены склад боеприпасов и три склада материальных средств. Подразделения группировки войск "Центр" улучшили тактическое положение. Нанесено поражение формированиям двух механизированных, двух штурмовых, воздушно-десантной бригад ВСУ и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Артемовка, Октябрьское, Красноармейск, Удачное, Новоэкономическое и Полтавка Донецкой Народной Республики. Потери украинских вооруженных формирований составили до 425 военнослужащих, танк, три боевые бронированные машины, 12 пикапов, а также три артиллерийских орудия. Подразделения группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесено поражение живой силе и технике двух механизированных бригад ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Искра, Зеленый Гай Донецкой Народной Республики, Новогеоргиевка Днепропетровской области и Новоселовка Запорожской области. ВСУ потеряли до 215 военнослужащих, две боевые бронированные машины, восемь автомобилей, два орудия полевой артиллерии и два склада боеприпасов. Подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение формированиям механизированной бригады ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Антоновка, Белозерки Херсонской области и Малая Токмачка Запорожской области. Уничтожены до 60 военнослужащих, семь автомобилей, три артиллерийских орудия, шесть станций радиоэлектронной борьбы и два склада боеприпасов. Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение складам боеприпасов, цеху сборки беспилотных летательных аппаратов, территориальному центру комплектования ВСУ, а также пунктам временной дислокации украинских формирований, националистов и иностранных наемников в 142-х районах. Уничтожены три пусковые установки зенитного ракетного комплекса "Patriot" и многофункциональная радиолокационная станция AN/MPQ-65 производства США. Средствами противовоздушной обороны сбиты реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS производства США, а также 397 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа".

"Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 664 самолета, 283 вертолета, 71463 беспилотных летательных аппарата, 622 зенитных ракетных комплекса, 24287 танков и других боевых бронированных машин, 1577 боевых машин реактивных систем залпового огня, 27667 орудий полевой артиллерии и минометов, 38522 единиц специальной военной автомобильной техники", – утверждается в отчете МО РФ.

В эти данные не включены сведения по Курской области РФ, значительную часть территории которой более восьми месяцев удерживали силы ВСУ. С точки зрения властей РФ, "спецоперация" на территории Украины и "спецоперация" в Курской области были разными военными операциями. 26 апреля 2025 года начальник генерального штаба вооруженных сил России генерал Валерий Герасимов заявил российскому президенту Владимиру Путину о полном освобождении Курской области от вооруженных сил Украины. С этого дня минобороны РФ перестало давать отдельные отчеты по Курской области.

По мнению независимых наблюдателей, минобороны РФ кратно завышает потери ВСУ.

Подтвержденные потери армии РФ и пророссийских военных структур в Украине (речь идет о проверенных данных из открытых источников, собранных редакциями "Медиазоны" и BBC) составляют убитыми около 119200 человек (по известным именам) или около 165 тысяч (по делам о наследстве).

Оценка потерь по версии Института изучения войны (ISW, на февраль 2025): 172 тысячи убитых и 376 тысяч раненых россиян.

Президент Украины Владимир Зеленский в феврале 2025 года заявил, что после начала полномасштабного российского вторжения в Украину 24 февраля 2022 года погибли 45000 украинских военнослужащих, около 400 тысяч получили ранения. Российские потери, по его словам, составили примерно 350 тысяч убитыми, еще 50-70 тысяч считаются без вести пропавшими, а 600-700 тысяч получили ранения.

По данным независимого ресурса UA Losses, который учитывает всех погибших с украинской стороны, указывая их имена и другие данные, с начала полномасштабного вторжения армии РФ (24 февраля 2022 года) погибли или пропали без вести около 138 тысяч украинских военнослужащих.

По подтвержденным данным ООН, с 24 февраля 2022 года погибли около 13000 мирных жителей Украины (в их числе около 700 несовершеннолетних), десятки тысяч получили ранения. При этом в ООН подчеркивают, что речь идет только о проверенных инцидентах, а реальные цифры "значительно выше". Украинские власти заявляют, что погибли десятки тысяч мирных украинцев (больше всего жертв в Мариуполе, по данным местных властей, более 20000).