В США скончался участник высадки в Нормандии Джейк Ларсон, звезда социальных сетей

В США на 103-м году жизни скончался ветеран Второй Мировой войны Джейк Ларсон, участник высадки в Нормандии и боев в Арденнах. Уже в очень пожилом возрасте он стал звездой социальных сетей под именем "Папа Джейк".

"Наш дорогой папа Джейк скончался 17 июля в возрасте 102 юных лет. Он ушел мирно и шутил до конца. Я так рада, что вам довелось его узнать. Вы для него так много значили", – сообщила на его странице внучка ветерана Маккаэла Ларсон.

На его страницу в TikTok, где он делился пережитым, рассказывая как о страшных, так и о забавных эпизодах войны, было подписано 1,2 миллиона людей. Он также выступал с лекциями – как перед взрослыми, так и перед детьми, и умел покорить любую аудиторию.

Постоянный участник памятных церемоний в Нормандии, за несколько недель до смерти он удостоился премии "Эмми" за интервью журналистке Кристиан Аманпур, посвященное 80-й годовщине открытия второго фронта. "Таких людей больше не делают", – написала о нем Аманпур.