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Мир

В Москве прошли переговоры министров обороны России и Ирана

Иран
Россия
время публикации: 21 июля 2025 г., 18:12 | последнее обновление: 21 июля 2025 г., 18:12
Министр обороны Ирана Азиз Насирзаде и министр обороны РФ Андрей Белоусов
AP Photo/Ng Han Guan

ТАСС сообщает о прошедших в Москве переговорах министров обороны России и Ирана. По словам посла Тегерана Казема Джалали, речь на переговорах шла о сотрудничестве в военной сфере.

По словам посла, министр обороны Ирана Азиз Насирзаде также 20 июля присутствовал на встрече советника верховного лидера Ирана Али Лариджани с президентом России Владимиром Путиным в Кремле.

Мир
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