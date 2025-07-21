В Москве прошли переговоры министров обороны России и Ирана

ТАСС сообщает о прошедших в Москве переговорах министров обороны России и Ирана. По словам посла Тегерана Казема Джалали, речь на переговорах шла о сотрудничестве в военной сфере.

По словам посла, министр обороны Ирана Азиз Насирзаде также 20 июля присутствовал на встрече советника верховного лидера Ирана Али Лариджани с президентом России Владимиром Путиным в Кремле.