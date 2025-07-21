Минобороны РФ объявило о перехвате ночью 74 украинских БПЛА

Министерство обороны РФ заявляет, что в ночь на 21 июля силами ПВО были перехвачены и уничтожены 74 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа. Сколько БПЛА не удалось перехватить, неизвестно.

В сообщении минобороны РФ говорится о перехватах украинских БПЛА над территорией Брянской, Калужской, Тульской, Курской, Ростовской и Липецкой областей, а также над территорией Московского региона (в том числе 15 БПЛА, летевших на Москву).

Вводились ограничения на работу аэропортов, в том числе в Москве.

Сведения о причиненном ущербе уточняются.

Украинские источники сообщают, что был нанесен удар по железнодорожной станции "Каменоломни" в Ростовской области, что привело к задержке десятков составов.