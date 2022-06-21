Нобелевская медаль Муратова продана на аукционе за 103,5 миллиона долларов, деньги будут переданы на нужды детей-беженцев

Принадлежащая главному редактору "Новой газеты" Дмитрию Муратову медаль Нобелевской премии мира ушла с молотка на аукционе в США за 103,5 миллиона долларов, сообщили организаторы торгов Heritage Auction.

Стартовая цена лота, средства от продажи которого Муратов намерен передать в фонд помощи украинским беженцам Детского фонда ООН (UNICEF), составила 550 тысяч долларов.

Перед началом торгов Муратов еще раз заявил, что все деньги, вырученные от продажи медали, будут переданы UNICEF. Эти средства будут предназначены всем странам, где есть дети-беженцы из Украины – Польше, Румынии, Германии, Молдове, Словении, Чехии, Венгрии, России.

adv_11 incontent_1

adv_12 m_ar_1

"Если UNICEF решит и если мы соберем крупную сумму денег, они могут часть денег распределить в пользу детей-беженцев в Африке и Лаосе", – сказал главред "Новой газеты" (цитируется по сообщению РИА Новости).

Дмитрий Муратов является главным редактором издания "Новая газета". Он стал первым после распада СССР россиянином, удостоенным Нобелевской премии мира. Во времена СССР эту премию получали правозащитник Андрей Сахаров (1975) и первый президент СССР Михаил Горбачев (1990). Весной 2022 года, вскоре после вторжения армии РФ в Украину, "Новая газета" была вынуждена приостановить свою деятельность в России из-за цензуры и принятия законов, фактически запрещающий объективное освещение событий в Украине.