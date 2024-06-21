Стрельба в штате Арканзас, есть погибшие и раненые

В городе Фордайс (штат Арканзас, США), возле магазина Mad Butcher, неизвестный открыл стрельбу, в результате чего два человека погибли, не менее восьми получили ранения, сообщает CBS.

Прибывшие на место полицейские ранили злоумышленника и задержали его. Личность стрелявшего пока не установлена, другие подробности происшедшего неизвестны.