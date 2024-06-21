Стрельба в штате Арканзас, есть погибшие и раненые
время публикации: 21 июня 2024 г., 22:31 | последнее обновление: 21 июня 2024 г., 22:37
В городе Фордайс (штат Арканзас, США), возле магазина Mad Butcher, неизвестный открыл стрельбу, в результате чего два человека погибли, не менее восьми получили ранения, сообщает CBS.
Прибывшие на место полицейские ранили злоумышленника и задержали его. Личность стрелявшего пока не установлена, другие подробности происшедшего неизвестны.
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