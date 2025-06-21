Отчет минобороны РФ об "СВО" в Украине. 1214-й день войны

Минобороны РФ 21 июня 2025 года представило отчет об успехах пророссийских сил и российской армии, ведущих войну против Украины. Напомним, что в РФ войну называют "специальной военной операцией".

Эксперты Conflict Intelligence Team (CIT) и другие независимые военные специалисты дают крайне низкую оценку достоверности отчетов минобороны РФ, в том числе по потерям украинской стороны. Отметим, что и пророссийские военные специалисты не доверяют этим сводкам. Тем не менее, мы считаем важным публиковать содержание данных документов, поскольку это может потребоваться в дальнейшем для сравнительного анализа.

Отчеты минобороны РФ цитируются дословно. Эти данные сохраняются в нашем архиве.

В отчете минобороны РФ утверждается: "Сегодня ночью Вооруженными Силами Российской Федерации нанесен групповой удар высокоточным оружием воздушного, наземного и морского базирования, а также ударными беспилотными летательными аппаратами по инфраструктуре военного аэродрома и объекту топливно-энергетического комплекса, обеспечивающего горючим группировки ВСУ на Донбассе Цель удара достигнута. Все назначенные объекты поражены. Подразделения группировки войск "Север" заняли более выгодные рубежи и позиции, нанесли поражение скоплениям живой силы и техники двух механизированных, егерской, двух десантно-штурмовых бригад и штурмового полка ВСУ в районах населенных пунктов Бессаловка, Хотень, Ястребиное, Перше Травня, Андреевка и Новая Сечь Сумской области. На Харьковском направлении нанесено поражение подразделениям мотопехотной бригады ВСУ, бригады теробороны и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Цуповка, Ивашки и Артельное Харьковской области. Потери противника составили до 160 военнослужащих, две боевые бронированные машины, девять автомобилей, четыре орудия полевой артиллерии и склад боеприпасов. Подразделения группировки войск "Запад" улучшили тактическое положение. Нанесли поражение формированиям трех механизированных, штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Глушковка, Купянск, Петропавловка Харьковской области и Масляковка Донецкой Народной Республики. Противник потерял более 220 военнослужащих, танк, две боевые бронированные машины, 14 автомобилей, два артиллерийских орудия, в том числе 155 мм гаубицу М777 производства США и четыре склада боеприпасов. Подразделения "Южной" группировки войск улучшили тактическое положение. Нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных, горно-штурмовой, аэромобильной бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Константиновка, Васюковка, Федоровка и Часов Яр Донецкой Народной Республики. ВСУ потеряли свыше 180 военнослужащих, танк, боевую бронированную машину, два автомобиля, два орудия полевой артиллерии, станцию радиоэлектронной борьбы и четыре склада материальных средств. Подразделения группировки войск "Центр" заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение формированиям трех механизированных, двух десантно-штурмовых бригад ВСУ, бригады морской пехоты и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Красноармейск, Петровского, Новоэкономическое, Полтавка, Димитров, Муравка, Новопавловка и Гродовка Донецкой Народной Республики. Потери противника составили до 515 военнослужащих, пять боевых бронированных машин, три пикапа и артиллерийское орудие. Подразделения группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника и в результате решительных действий освободили населенный пункт Запорожье Донецкой Народной Республики.

Нанесено поражение живой силе и технике двух механизированных бригад ВСУ, бригады морской пехоты и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Успеновка, Темировка, Ольговское, Полтавка и Малиновка Запорожской области. ВСУ потеряли более 200 военнослужащих, три боевые бронированные машины, девять автомобилей и два артиллерийских орудия. Подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение формированиям двух механизированных бригад, бригады береговой обороны ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Новоданиловка, Каменское Запорожской области, Львово и Антоновка Херсонской области. Уничтожены до 75 военнослужащих ВСУ, пять автомобилей, артиллерийское орудие, станция радиоэлектронной борьбы и склад боеприпасов. Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение цехам производства, местам сборки и хранения ударных беспилотных летательных аппаратов, складам боеприпасов и военно-технического имущества, а также пунктам временной дислокации подразделений ВСУ, националистов и иностранных наемников в 142-х районах. Средствами противовоздушной обороны сбиты четыре управляемые авиационные бомбы JDAM производства США и 97 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа".

"Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 663 самолета, 283 вертолета, 64 682 беспилотных летательных аппарата, 611 зенитных ракетных комплексов, 23 997 танков и других боевых бронированных машин, 1 572 боевые машины реактивных систем залпового огня, 26 451 орудие полевой артиллерии и минометов, 37 102 единицы специальной военной автомобильной техники", – утверждается в отчете МО РФ.

В эти данные не включены сведения по Курской области РФ, значительную часть территории которой более восьми месяцев удерживали силы ВСУ. С точки зрения властей РФ, "спецоперация" на территории Украины и "спецоперация" в Курской области были разными военными операциями. 26 апреля 2025 года начальник генерального штаба вооруженных сил России генерал Валерий Герасимов заявил российскому президенту Владимиру Путину о полном освобождении Курской области от вооруженных сил Украины. С этого дня минобороны РФ перестало давать отдельные отчеты по Курской области.

По мнению независимых наблюдателей, минобороны РФ кратно завышает потери ВСУ.

Подтвержденные потери армии РФ и пророссийских военных структур в Украине (речь идет о проверенных данных из открытых источников, собранных редакциями "Медиазоны" и BBC) составляют убитыми около 111400 человек (по известным именам) или около 165000 (по делам о наследстве).

Оценка потерь по версии Института изучения войны (ISW, на февраль 2025): 172 тысячи убитых и 376 тысяч раненых россиян.

Президент Украины Владимир Зеленский в феврале 2025 года заявил, что после начала полномасштабного российского вторжения в Украину 24 февраля 2022 года погибли 45000 украинских военнослужащих, около 400 тысяч получили ранения. Российские потери, по его словам, составили примерно 350 тысяч убитыми, еще 50-70 тысяч считаются без вести пропавшими, а 600-700 тысяч получили ранения.

По данным независимого ресурса UA Losses, который учитывает всех погибших с украинской стороны, указывая их имена и другие данные, с начала полномасштабного вторжения армии РФ (24 февраля 2022 года) погибли или пропали без вести около 138 тысяч украинских военнослужащих.

По подтвержденным данным ООН, с 24 февраля 2022 года погибли около 13000 мирных жителей Украины (в их числе около 700 несовершеннолетних), десятки тысяч получили ранения. При этом в ООН подчеркивают, что речь идет только о проверенных инцидентах, а реальные цифры "значительно выше". Украинские власти заявляют, что погибли десятки тысяч мирных украинцев (больше всего жертв в Мариуполе, по данным местных властей, более 20000).