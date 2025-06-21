На Кипре задержан "член КСИР, планировавший теракт"

Полиция Кипра объявила о задержании подозреваемого в преступлениях, связанных с терроризмом и шпионажем. Дополнительные подробности об обстоятельствах дела и подробностях обвинения не сообщаются.

Срок содержания задержанного под стражей продлен на восемь дней.

По предварительным данным, задержанный является членом Корпуса стражей Исламской революции Ирана. Местная полиция получила "секретную и очень достоверную информацию" о том, что подозреваемый планировал осуществить теракт "в ближайшее время".

Задержание было произведено на фоне повышенной готовности служб безопасности Кипра. В настоящее время на Кипре находятся тысячи израильтян, ожидающих возвращения на родину. На Кипре усилена охрана объектов, где находятся израильские туристы. Пешее и автомобильное патрулирование проводится у гостиниц, синагог, центров движения ХАБАД.

Чтобы предотвратить возможные теракты, также усилена охрана в аэропортах Ларнаки и Пафоса – именно в этих городах находится большинство израильтян. Напомним, что на Кипр перегнали и самолеты израильских авиакомпаний.