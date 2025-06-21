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Мир

На Кипре задержан "член КСИР, планировавший теракт"

Иран
Кипр
время публикации: 21 июня 2025 г., 12:59 | последнее обновление: 21 июня 2025 г., 13:06
На Кипре задержан "член КСИР, планировавший теракт"
AP Photo/Petros Karadjias

Полиция Кипра объявила о задержании подозреваемого в преступлениях, связанных с терроризмом и шпионажем. Дополнительные подробности об обстоятельствах дела и подробностях обвинения не сообщаются.

Срок содержания задержанного под стражей продлен на восемь дней.

По предварительным данным, задержанный является членом Корпуса стражей Исламской революции Ирана. Местная полиция получила "секретную и очень достоверную информацию" о том, что подозреваемый планировал осуществить теракт "в ближайшее время".

Задержание было произведено на фоне повышенной готовности служб безопасности Кипра. В настоящее время на Кипре находятся тысячи израильтян, ожидающих возвращения на родину. На Кипре усилена охрана объектов, где находятся израильские туристы. Пешее и автомобильное патрулирование проводится у гостиниц, синагог, центров движения ХАБАД.

Чтобы предотвратить возможные теракты, также усилена охрана в аэропортах Ларнаки и Пафоса – именно в этих городах находится большинство израильтян. Напомним, что на Кипр перегнали и самолеты израильских авиакомпаний.

Мир
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