Волонтерка "Армии красоток" Надин Гейслер приговорена в РФ к 22 годам лишения свободы

В пятницу, 20 июня, Второй окружной военный суд РФ приговорил к 22 годам лишения свободы волонтерку женского движения "Армия красоток" 30-летнюю Надежду Россинскую (Надин Гейслер). Он была признана виновной в госизмене, содействию террористической деятельности и "публичных призывах к осуществлению действий, направленных на нарушение территориальной целостности РФ", передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу УФСБ по Белгородской области.

По версии следствия, Россинская "систематически собирала средства для ВСУ, маскируя это под гуманитарные проекты". В частности, утверждается в материалах следствия, она призывала оказывать помощь украинскому батальону "Азов".

Надин Гейслер работала фотографом и моделью, организовала в Белгороде женское волонтерское движение "Армия красоток", в котором занималась сбором и отправкой гуманитарной помощи жителям территорий Украины, оккупированных армией РФ, эвакуацией мирных жителей из зоны боевых действий и поиском пропавших. Она помогала с жильем переехавшим в Белгород беженцам, уходом за ранеными и инвалидами, а также с их переездом в Европу и в Украину.

Подробней о деятельности Надин Гейслер на сайте Медиазона.