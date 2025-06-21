Пакистан выдвигает Трампа на Нобелевскую премию мира

Правительство Пакистана официально объявило о решении номинировать президента США Дональда Трампа в качестве кандидата на Нобелевскую премию мира "в знак признания его решительного дипломатического вмешательства и ключевого лидерства во время недавнего кризиса между Индией и Пакистаном".

Отметим, что в заявлении говорится о Нобелевской премии мира за 2026-й, а не 2025-й год.

В заявлении правительства Пакистана сказано, что "в период растущих региональных потрясений президент Трамп продемонстрировал колоссальное стратегическое "предвидение" и превосходную государственную мудрость посредством прочного дипломатического взаимодействия с Исламабадом и Нью-Дели, что разрядило быстро ухудшающуюся ситуацию и в конечном итоге обеспечило прекращение огня и предотвратило более масштабный конфликт между двумя ядерными государствами".

"Это вмешательство является свидетельством его роли как истинного миротворца и его приверженности разрешению конфликтов путем диалога", – говорится в заявлении пакистанского правительства.

Напомним, что в прошлую президентскую каденцию Трампа неоднократно номинировали на Нобелевскую премию мира. Но он ее не получил.