Зеленский: при обмене телами погибших Россия передала Украине останки россиян и гражданина Израиля

Президент Украины Владимир Зеленский утверждает, что во время обмена телами погибших военных российская сторона передала Киеву граждан России и других стран, утверждая, что это украинские военные, сообщает "РБК-Украина".

Заявление было сделано Зеленским на брифинге 21 июня. В качестве доказательств корреспондентам показали паспорта граждан РФ и другие документы, найденные вместе с телами.

"Например, есть наемник израильский, который воевал на их стороне. Гражданин Израиля. С израильскими документами. Хотя нам они сказали, что это только украинцы и только военные. Но это ложь, уже зафиксированная", – заявил Зеленский.

По его словам, это не единичные случаи.

По мнению Зеленского, таким образом Москва пытается искусственно завысить количество погибших украинских военных.