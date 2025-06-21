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Мир

Зеленский: при обмене телами погибших Россия передала Украине останки россиян и гражданина Израиля

Война в Украине
Потери Украины/России
время публикации: 21 июня 2025 г., 15:18 | последнее обновление: 21 июня 2025 г., 15:26
Зеленский: при обмене телами погибших Россия передала Украине останки россиян и гражданина Израиля
AP Photo/Efrem Lukatsky

Президент Украины Владимир Зеленский утверждает, что во время обмена телами погибших военных российская сторона передала Киеву граждан России и других стран, утверждая, что это украинские военные, сообщает "РБК-Украина".

Заявление было сделано Зеленским на брифинге 21 июня. В качестве доказательств корреспондентам показали паспорта граждан РФ и другие документы, найденные вместе с телами.

"Например, есть наемник израильский, который воевал на их стороне. Гражданин Израиля. С израильскими документами. Хотя нам они сказали, что это только украинцы и только военные. Но это ложь, уже зафиксированная", – заявил Зеленский.

По его словам, это не единичные случаи.

По мнению Зеленского, таким образом Москва пытается искусственно завысить количество погибших украинских военных.

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