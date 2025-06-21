Зеленский: при обмене телами погибших Россия передала Украине останки россиян и гражданина Израиля
Президент Украины Владимир Зеленский утверждает, что во время обмена телами погибших военных российская сторона передала Киеву граждан России и других стран, утверждая, что это украинские военные, сообщает "РБК-Украина".
Заявление было сделано Зеленским на брифинге 21 июня. В качестве доказательств корреспондентам показали паспорта граждан РФ и другие документы, найденные вместе с телами.
"Например, есть наемник израильский, который воевал на их стороне. Гражданин Израиля. С израильскими документами. Хотя нам они сказали, что это только украинцы и только военные. Но это ложь, уже зафиксированная", – заявил Зеленский.
По его словам, это не единичные случаи.
По мнению Зеленского, таким образом Москва пытается искусственно завысить количество погибших украинских военных.