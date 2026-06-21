После ударов ВСУ по Крыму прекратила работу Керченская переправа
время публикации: 21 июня 2026 г., 10:26 | последнее обновление: 21 июня 2026 г., 10:34
В ночь на 21 июня Вооруженные силы Украины нанесли масштабный воздушный удар по оккупированному Россией Крыму. Взрывы гремели в Севастополе, Симферополе, Феодосии, Евпатории, Керчи, Балаклаве, Судаке, в районе Бахчисарая и Джанкоя.
Оперативный штаб Краснодарского края сообщил о прекращении работы Керченской переправы. "С 21 июня паромные перевозки через Керченскую переправу временно осуществляться не будут", – говорится в заявлении.
Большегрузным автомобилям запрещен проезд по Крымскому мосту. Водителям предписано использовать альтернативный сухопутный маршрут – трассу Р-280 через Ростов-на-Дону, Таганрог, Мариуполь, Мелитополь и Симферополь. Дорога находится под огневым контролем ВСУ.