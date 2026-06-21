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The Observer: премьер-министр Великобритании подаст 22 июня в отставку

Великобритания
время публикации: 21 июня 2026 г., 09:24 | последнее обновление: 21 июня 2026 г., 09:30
The Observer: премьер-министр Великобритании подаст 22 июня в отставку
AP Photo/Kin Cheung, Pool

Как пишет газета The Observer, премьер-министр Великобритании Кир Стармер пришел к выводу, что ему не удастся сохранить свой пост, и намерен 22 июня подать в отставку. Выходные он проводит, обсуждая с семьей свое будущее.

Борьба за лидерство в Лейбористской партии разгорелась вновь после того, как мэр Большого Манчестера Энди Бернем одержал победу на дополнительных выборах в парламент, прошедших в округе Мейкерфилд. В выборах лидера, которые проводятся в середине каденции, могут участвовать лишь члены Палаты общин.

Лейборист Бернем, которого называют "королем севера", набрал 55% голосов в округе, где во время местных выборов победила ультраправая Reform UK. "Второго шанса не будет. Мы должны вернуть страну на верный путь, не дать ей пойти курсом раскола, который мы наблюдаем в США", – заявил он в речи, ясно продемонстрировавшей его амбиции.

В последние дни Стармер провел консультации с министрами, советниками, лидерами профсоюзов и спонсорами партии. Он пришел к выводу, что сохранить пост ему не удастся. Сторонники Бернема заявляют, что его кандидатуру поддерживают более 200 депутатов-лейбористов.

Мир
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