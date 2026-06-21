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Мир

В Риге умер российский журналист Григорий Нехорошев, "личный враг Путина"

Россия
Оппозиция
Латвия
время публикации: 21 июня 2026 г., 12:44 | последнее обновление: 21 июня 2026 г., 12:52
В Риге умер российский журналист Григорий Нехорошев, "личный враг Путина"
AP Photo/Mindaugas Kulbis

В Риге на 70-м году жизни скончался российский оппозиционный журналист Григорий Нехорошев, бывший главный редактор газеты "Московский корреспондент". Его называли "личным врагом Путина", отмечает издание Delfi.

Причиной смерти стало отравление грибами. "Какая жуткая смерть. Гриша Нехорошев отравился ложными опятами, которые собрал во дворе своего дома. Боже, ну что в Риге есть нечего? Зачем надо было брать сомнительные грибы?!", – написала его знакомая – Божена Рынска.

Нехорошев начал журналистскую карьеру в 1984 году в издании "Книжное обозрение". Был московским корреспондентом BBC, главой отдела информации "Новой газеты", главным редактором газеты "Московский корреспондент". С 2014 года жил в Латвии.

В 2008 году это издание опубликовало расследование, согласно которому президент России Владимир Путин женился на гимнастке Алине Кабаевой. Изданию пришлось принести извинения за публикацию, газета была закрыта, а самого Нехорошева неоднократно допрашивали в ФСБ.

Мир
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