x
21 июня 2026
|
последняя новость: 12:30
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
Новая Версия Сайта
21 июня 2026
|
21 июня 2026
|
последняя новость: 12:30
21 июня 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Мир

Мамдани: "Чудовище AIPAC тратит миллионы "темных денег", чтобы стравить американцев"

США
Демократическая партия
время публикации: 21 июня 2026 г., 11:05 | последнее обновление: 21 июня 2026 г., 11:10
Мамдани: "Чудовище AIPAC тратит миллионы "темных денег", чтобы стравить американцев"
AP Photo/Adam Gray

Мэр Нью-Йорка Зохран Мамдани, выступая в Бруклине на митинге в поддержку кандидатов прогрессивного крыла на праймериз Демократической партии, выступил с крайне резкой критикой в адрес произраильского лобби AIPAC.

По его словам, это лобби тратит миллионы долларов "темных денег", чтобы стравить американцев между собой. "Это лобби боится демократии, боится, что геноциду и войнам Нетаниягу будет положен конец", – сказал мэр Нью-Йорка, назвав AIPAC чудовищем и призвав его не бояться.

При этом он призвал жителей города к единству: "Не важно, молитесь ли вы в синагоге, мечети, церкви, или не верите совсем – мы все разделяем убеждение, что наш город заслуживает лидеров, которые ведут за собой с помощью надежды, а не страха. Мы все хотим одного".

Мир
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 03 июня 2026

Советнице Мамдани, стороннице ХАМАСа Линде Сарсур, запретили въезд в Израиль
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 31 мая 2026

В Нью-Йорке состоялся ежегодный Марш солидарности с Израилем, впервые мэр города его бойкотировал
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 27 мая 2026

Новый закон штата Нью-Йорк обеспечивает защиту религиозных учреждений, в том числе еврейских