Мамдани: "Чудовище AIPAC тратит миллионы "темных денег", чтобы стравить американцев"

Мэр Нью-Йорка Зохран Мамдани, выступая в Бруклине на митинге в поддержку кандидатов прогрессивного крыла на праймериз Демократической партии, выступил с крайне резкой критикой в адрес произраильского лобби AIPAC.

По его словам, это лобби тратит миллионы долларов "темных денег", чтобы стравить американцев между собой. "Это лобби боится демократии, боится, что геноциду и войнам Нетаниягу будет положен конец", – сказал мэр Нью-Йорка, назвав AIPAC чудовищем и призвав его не бояться.

При этом он призвал жителей города к единству: "Не важно, молитесь ли вы в синагоге, мечети, церкви, или не верите совсем – мы все разделяем убеждение, что наш город заслуживает лидеров, которые ведут за собой с помощью надежды, а не страха. Мы все хотим одного".