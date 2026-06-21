Венеция планирует поднять сбор для однодневных туристов

Власти Венеции рассматривают возможность значительно повысить плату за въезд для туристов, приезжающих в город всего на один день, пишет The Guardian. Новый мэр Симоне Вентурини предлагает увеличить сбор с нынешних 5-10 евро до 30-50 евро в периоды наибольшего наплыва посетителей.

Система платного доступа была введена в 2024 году как эксперимент по борьбе с чрезмерным туризмом. Хотя она пока не привела к заметному сокращению числа гостей, проект принес городу миллионы евро дополнительного дохода. Эти средства направляются на содержание городской инфраструктуры и сохранение исторического наследия Венеции.

Сейчас сбор действует в определенные дни высокого сезона. От его уплаты освобождены жители региона Венето, дети младше 14 лет и туристы, которые остаются в городе на ночь. Однако даже они обязаны зарегистрироваться в специальной системе и получить QR-код. По словам Вентурини, повышение платы должно помочь регулировать поток посетителей в самые загруженные дни и сделать пребывание в городе более комфортным для местных жителей. Для реализации инициативы муниципалитету потребуется одобрение правительства Италии.

Предложение уже вызвало споры. Критики считают, что высокая стоимость въезда может превратить Венецию в город, доступный лишь для обеспеченных туристов, тогда как сторонники меры уверены, что она поможет защитить уникальный исторический центр от последствий массового туризма.