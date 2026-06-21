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Мир

Трамп пригрозил новым ударом по Ирану, если он не обуздает "Хизбаллу"

Иран
Война с "Хизбаллой"
Дональд Трамп
Война с Ираном
время публикации: 21 июня 2026 г., 17:18 | последнее обновление: 21 июня 2026 г., 17:40
Трамп пригрозил новым ударом по Ирану, если он не обуздает "Хизбаллу"
AP Photo/Jacquelyn Martin

В то время как в Швейцарии проходят переговоры между представителями США и Ирана, президент США Дональд Трамп выступил с рядом угроз в адрес Тегерана.

В интервью телеканалу Fox News, комментируя возможность закрытия Ираном Ормузского пролива, он сказал: "Возможно, нам придется взять под контроль Ормузский пролив. Мы ангелы-хранители Востока". По словам Трампа, он передал иранским представителям предупреждение: "Если вы закроете Ормузский пролив, у вас не будет страны, вам некуда будет вернуться".

Комментируя слова президента Ирана Масуда Пезешкиана о том, что Тегеран "не откажется от своего права на обогащение урана" и "США придется это принять", Трамп заявил: "Ему стоит следить за своим языком и прийти в себя, иначе мы возьмем под контроль его страну".

В это же время Трамп написал в соцсети Truth Social, что Тегеран должен немедленно остановить своих "высокооплачиваемых пособников" в Ливане, иначе США нанесут по Ирану новый удар, "как на прошлой неделе, только сильнее".

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