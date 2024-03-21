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Глава военного комитета NATO в Киеве: "Путин сделал две стратегические ошибки"

время публикации: 21 марта 2024 г., 12:24 | последнее обновление: 21 марта 2024 г., 12:24
Глава военного комитета NATO в Киеве: "Путин сделал две стратегические ошибки"
AP Photo/Virginia Mayo

Глава военного комитета NATO адмирал Роб Бауэр прибыл в Киев и примет участие в Конференции по вопросам безопасности, которая пройдет в украинской столице. Об этом сообщила пресс-служба альянса.

Это первый визит военачальника в Киев. Он также проведет встречи с представителями политического руководства Украины и командования вооруженными силами.

Западные союзники Украины выражают беспокойство российскими успехами на фронте. Одной из главных причин сложившейся непростой ситуации стало сокращение поставок странами NATO боеприпасов, что привело к снарядному голоду.

В своем выступлении на конференции Бауэр напомнил о стойкости украинского народа, о его приверженности демократическому пути развития. "Для вас нет ничего невозможного, но вам требуется наша поддержка", – сказал он.

"Президент Путин сделал две стратегические ошибки: он недооценил решимость Украины и единство NATO. С нашей помощью Украина победит. Вы не одни! Демократия победит диктатуру! Свет победит тьму! Слава Украине!" – завершил свою речь адмирал.

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