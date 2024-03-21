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Армия РФ обстреляла Киев, причинен ущерб

время публикации: 21 марта 2024 г., 05:36 | последнее обновление: 21 марта 2024 г., 05:42
Армия РФ обстреляла Киев, причинен ущерб
Головне управління ДСНС України у м.Києві

В ночь на 21 марта армия РФ вновь атаковала Киев. Украинские СМИ сообщают о серии взрывов за последние часы. Работает ПВО.

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил о падении обломков сбитой ПВО ракеты на помещение детского сада в Святошинском районе, также о горящих автомобилях в Шевченковском районе.

Кличко позднее добавил, что в Подольском районе падение обломков ракеты на территории одного из предприятий, а в Святошинском – падение обломков на жилой дом.

Информация о последствиях этой атаки уточняется.

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