Армия РФ обстреляла Киев, причинен ущерб

В ночь на 21 марта армия РФ вновь атаковала Киев. Украинские СМИ сообщают о серии взрывов за последние часы. Работает ПВО.

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил о падении обломков сбитой ПВО ракеты на помещение детского сада в Святошинском районе, также о горящих автомобилях в Шевченковском районе.

Кличко позднее добавил, что в Подольском районе падение обломков ракеты на территории одного из предприятий, а в Святошинском – падение обломков на жилой дом.

Информация о последствиях этой атаки уточняется.