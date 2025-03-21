Американка утопила свою собаку в туалете аэропорта, чтобы попасть на рейс

На этой неделе в США была арестована 57-летняя Элисон Агата Лоуренс, обвиняемая в том, что 16 декабря перед вылетом из Орландо (штат Флорида) в Боготу (Колумбия) она утопила в туалете аэропорта свою собаку, чтобы попасть на рейс. Об этом сообщает сайт orlandosentinel.com.

Согласно указанному источнику, Лоуренс убила своего девятилетнего карликового шнауцера по кличке Тайвинн, а потом оставила мертвую собаку в мусорном баке в туалете аэропорта.

Одна из сотрудниц аэропорта сообщила полиции, что видела женщину, которая убирала воду и собачий корм с пола туалетной кабинки. Эту женщину смогли идентифицировать.

Вскоре после ареста Лоуренс была освобождена под залог в размере 5 тысяч долларов. Ее обвиняют в жестоком обращении с животными при отягчающих обстоятельствах (тяжком преступлении третьей степени).

Полиция отмечает, что тело собаки, обнаруженное в мусорном баке, было очень влажным. На нем остались ошейник и бирка с именем и номером телефона Лоуренс, а также шлейка с надписью "служебная собака".