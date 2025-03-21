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Мир

Минюст России обновил реестр "иноагентов", включив в него писателя Михаила Шишкина

Россия
время публикации: 21 марта 2025 г., 18:15 | последнее обновление: 21 марта 2025 г., 18:24
Минюст России обновил реестр "иностранных агентов"
Alexei Nikolsky, Sputnik, Kremlin Pool Photo via AP

Минюст России обновил реестр "иноагентов", включив в него писателя Михаила Шишкина и еще пять человек.

В реестр также вошли: режиссер Иван Вырыпаев; Низфа Аршба, абхазская журналистка; Александр Балунов ("Балу"), один из основателей группы "Король и шут"; Станислав Комиссаров (Слава ПТРК), уличный художник; Изида Чания, редактор независимого издания "Нужная газета";

Вырыпаев, Балунов и Слава ПТРК, как сообщает минюст, распространяли информацию других "иноагентов" и "нежелательных" организаций, а также выступали против войны в Украине. Михаил Шишкин, лауреат премий "Русский Букер", "Большая книга" и "Национальный бестселлер", помимо этого, "отождествлял Российскую Федерацию с террористической организацией".

Низфа Аршба и Изида Чания, как считает минюст, распространяли "недостоверную информацию" о принимаемых российскими госорганами решениях и проводимой российскими властями политике.

Вместе с этим минюст исключил из реестра красноярскую региональную общественную организацию "Мы против СПИДа" в связи с ее ликвидацией.

Мир
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Минюст России обновил реестр "иноагентов"