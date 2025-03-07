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Мир

Минюст России обновил реестр "иноагентов"

Россия
время публикации: 07 марта 2025 г., 20:09 | последнее обновление: 07 марта 2025 г., 20:18
Минюст России обновил реестр "иноагентов"
Alexei Nikolsky, Sputnik, Kremlin Pool Photo via AP

Минюст России обновил 7 марта реестр "иноагентов".

В реестр внесены: медиаэксперт Василий Гатов; бывший советский разведчик и писатель Сергей Жирнов; бывший муниципальный депутат Вырицкого городского поселения Гатчинского района Ленинградской области Антон Климов; блогер и автор телеграм-канала о Грузии Николай Левшиц;

абхазский журналист и политолог Хашиг Инал.

Гатов, как утверждает минюст, принимал участие в распространении сообщений других "иностранных агентов" и выступал против войны в Украине. Остальные добавленные (как и Гатов) распространяли "недостоверную информацию" о решениях и политике российских органов публичной власти.

Мир
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