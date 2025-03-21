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Мир

Российские войска нанесли удар по Константиновке, погибла пожилая женщина

Война в Украине
время публикации: 21 марта 2025 г., 18:49 | последнее обновление: 21 марта 2025 г., 18:55
Российские войска нанесли удар по Константиновке, погибла пожилая женщина
AP Photo/Iryna Rybakova

Один человек погиб и двое ранены в результате авиаудара по города Константиновка в Донецкой области, заявил глава областной военной администрации Вадим Филашкин. Его слова приводит ВВС.

По его данным, погибшая – 78-летняя женщина. В городе повреждены 36 частных домов и инфраструктурный объект.

"Еще два человека ранены в Мирнограде – там повреждены четыре дома", – добавил глава военной администрации, в очередной раз призвав граждан эвакуироваться из прифронтовых городов.

Российские военные не комментировали эти заявления.

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