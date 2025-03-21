После атаки армии РФ в Одессе возникли сильные пожары

Вечером 20 марта армия РФ атаковала цели в Одессе, применив БПЛА-камикадзе "Shahed-136" ("Герань-2"). После серии взрывов возникли сильные пожары.

Глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер сообщил: "Пострадало три человека, среди них несовершеннолетняя девушка. Есть повреждения гражданской инфраструктуры, в частности жилой многоэтажки, торгового центра и магазинов. В результате российской атаки в трех локациях вспыхнули мощные пожары. Также есть локальные аварийные отключения электроэнергии в Приморском, Пересыпском и Киевском районах Одессы".