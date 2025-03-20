"Самый массированный удар с начала СВО": украинские БПЛА атаковали Саратов и Энгельс

Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин распорядился ввести режим ЧС в Энгельсском районе после массированного украинского удара по Саратову и Энгельсу. По данным министерства обороны РФ, в налете участвовали 54 дрона.

"У нас большое количество поврежденных объектов. Это жилые дома и объекты социальной сферы. Прежде всего, это выбитые окна" – сообщил чиновник, по словам которого, удар стал самым мощным за все время "специальной военной операции".

Основной целью удара стала авиабаза "Энгельс-2", ее жилой городок эвакуирован. Сообщается о возгорании на нефтебазе. Напомним, что в Энгельсе дислоцируются стратегические бомбардировщики Ту-95 и Ту-160, использующиеся для нанесения ударов по Украине.

Также сообщается о ущербе, нанесенном городской больнице. В связи с ударом прекратили работу аэропорт "Гагарин" в Саратове и "Курумоч" в Самаре.