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Мир

"Самый массированный удар с начала СВО": украинские БПЛА атаковали Саратов и Энгельс

Россия
Украина
Война в России
время публикации: 20 марта 2025 г., 13:37 | последнее обновление: 20 марта 2025 г., 13:41
"Самый массированный удар с начала СВО": украинские БПЛА атаковали Саратов и Энгельс
Соцсети

Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин распорядился ввести режим ЧС в Энгельсском районе после массированного украинского удара по Саратову и Энгельсу. По данным министерства обороны РФ, в налете участвовали 54 дрона.

"У нас большое количество поврежденных объектов. Это жилые дома и объекты социальной сферы. Прежде всего, это выбитые окна" – сообщил чиновник, по словам которого, удар стал самым мощным за все время "специальной военной операции".

Основной целью удара стала авиабаза "Энгельс-2", ее жилой городок эвакуирован. Сообщается о возгорании на нефтебазе. Напомним, что в Энгельсе дислоцируются стратегические бомбардировщики Ту-95 и Ту-160, использующиеся для нанесения ударов по Украине.

Также сообщается о ущербе, нанесенном городской больнице. В связи с ударом прекратили работу аэропорт "Гагарин" в Саратове и "Курумоч" в Самаре.

Мир
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