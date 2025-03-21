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Мир

В США двое "русских" мафиози признаны виновными в подготовке убийства журналистки по заказу Ирана

Организованная преступность
США
Иран
время публикации: 21 марта 2025 г., 10:41 | последнее обновление: 21 марта 2025 г., 10:52
США: Двое "русских" мафиози признаны виновными в подготовке убийства журналистки по заказу Ирана
Wikipedia. Photo: Kambiz Foroohar

Федеральное жюри присяжных в Нью-Йорке признало Рафата Амирова и Полада Омарова виновными в заговоре с целью убийства журналистки "Голоса Америки" Масих Алинежад в июле 2022 года по заказу Ирана.

Амиров и Омаров, которых обвинение назвало "русскими мафиози", были признаны виновными в заказном убийстве, незаконном владении огнестрельным оружием и сговоре с целью отмывания нелегального капитала.

Прокуроры заявляли, что Иран неоднократно пытался нейтрализовать Алинежад, включая неудавшийся план похищения, который привёл к аресту четырёх иранских разведчиков в 2021 году, а затем назначил награду в 500 000 долларов за её убийство.

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