В США двое "русских" мафиози признаны виновными в подготовке убийства журналистки по заказу Ирана

Федеральное жюри присяжных в Нью-Йорке признало Рафата Амирова и Полада Омарова виновными в заговоре с целью убийства журналистки "Голоса Америки" Масих Алинежад в июле 2022 года по заказу Ирана.

Амиров и Омаров, которых обвинение назвало "русскими мафиози", были признаны виновными в заказном убийстве, незаконном владении огнестрельным оружием и сговоре с целью отмывания нелегального капитала.

Прокуроры заявляли, что Иран неоднократно пытался нейтрализовать Алинежад, включая неудавшийся план похищения, который привёл к аресту четырёх иранских разведчиков в 2021 году, а затем назначил награду в 500 000 долларов за её убийство.