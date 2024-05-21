Чтобы остановить наплыв туристов, власти Фудзикавагутико перекрыли вид на гору Фудзи

Власти японского городка Фудзикавагутико, откуда открывается один из самых известных видов на гору Фудзи, приняли решение установить закрывающее этот вид заграждение, чтобы отвадить заполонивших город местных и иностранных туристов.

Посетители особенно облюбовали площадку перед универсальным магазином Lawson. Здесь можно сделать особенно эффектный снимок, который привлечет максимум внимания в социальных сетях – ведь священная гора возвышается над магазином, соединяя в кадре старую и новую Японию.

Стремясь к наилучшему результату, люди выходили на проезжую часть, что нередко приводило к авариям. Предотвращение подобных ДТП – одна из целей установки заграждения.

Однако на данном этапе сложно судить, повлияет ли черное пластиковое полотнище на туристов, поставивших себе целью фото вершины. Скорее всего, они просто проделают в нем дырку и просунут в нее камеру или телефон. Однако селфи им сделать уже не удастся.