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Чтобы остановить наплыв туристов, власти Фудзикавагутико перекрыли вид на гору Фудзи

время публикации: 21 мая 2024 г., 11:54 | последнее обновление: 21 мая 2024 г., 12:03
Чтобы остановить наплыв туристов, власти Фудзикавагутико перекрыли вид на гору Фудзи
AP Photo/Jae C. Hong

Власти японского городка Фудзикавагутико, откуда открывается один из самых известных видов на гору Фудзи, приняли решение установить закрывающее этот вид заграждение, чтобы отвадить заполонивших город местных и иностранных туристов.

Посетители особенно облюбовали площадку перед универсальным магазином Lawson. Здесь можно сделать особенно эффектный снимок, который привлечет максимум внимания в социальных сетях – ведь священная гора возвышается над магазином, соединяя в кадре старую и новую Японию.

Стремясь к наилучшему результату, люди выходили на проезжую часть, что нередко приводило к авариям. Предотвращение подобных ДТП – одна из целей установки заграждения.

Однако на данном этапе сложно судить, повлияет ли черное пластиковое полотнище на туристов, поставивших себе целью фото вершины. Скорее всего, они просто проделают в нем дырку и просунут в нее камеру или телефон. Однако селфи им сделать уже не удастся.

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