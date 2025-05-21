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Мир

Около Мадрида застрелен экс-советник Януковича

Убийства
Украина
Испания
время публикации: 21 мая 2025 г., 12:36 | последнее обновление: 21 мая 2025 г., 12:44
Около Мадрида застрелен экс-советник Януковича
Wikipedia.org. Фото: News UTR / Аліна Кострубіцька

51-летний Андрей Портнов, занимавший пост заместителя главы администрации и советника бывшего президента Украины Виктора Януковича, застрелен недалеко от Мадрида, сообщает радиостанция Cadena SER.

Согласно указанному источнику, Портнов получил четыре огнестрельных ранения в грудь и одно – в голову. Инцидент произошел в населенном пункте Посуэло-де-Аларкон недалеко от входа в местную школу.

Издание ABC пишет, что убийца скрылся с места происшествия, ведется его поиск. В публикации говорится: "Политик и юрист Андрей Портнов был застрелен возле Американской школы в Посуэло после того, как отвез туда своих дочерей... В качестве первой гипотезы рассматривается сведение счетов". По словам свидетелей, киллер, который предположительно убежал в сторону Каса-де-Кампо, был одет в синий спортивный костюм и имел при себе поясную сумку.

Мотивы преступления неизвестны.

О происшествии пишут не только испанские, но также украинские и российские СМИ.

Андрей Портнов находился под следствием по обвинению в хищении средств и нарушении прав человека (в том числе со стороны Европейского Союза), в применении репрессивных законов против протестующих и в "ведении нечестной игры против своей страны" при аннексии Крыма, пишет ABC.

Мир
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