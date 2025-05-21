Генштаб ВСУ: перехвачены 63 из 76 российских беспилотников. Минобороны РФ: сбиты 159 украинских БПЛА

Генштаб ВСУ сообщает, что в ночь на 21 мая 2025 года российские военные выпустили по Украине 76 БПЛА-камикадзе "Shahed-136/131" ("Герань-2/1") и беспилотников-имитаторов других типов. Украинские ПВО перехватили 63 ударных беспилотников и беспилотников-имитаторов, запущенных российскими военными.

В результате российских атак причинен ущерб в Харьковской и Сумской областях.

Минобороны РФ, в свою очередь, заявляет, что с вечера 20 мая по утро 21 мая над территорией Российской Федерации были перехвачены 159 украинских БПЛА самолетного типа (сколько перехватить не удалось, не сказано). Перехваты осуществлялись над территорией Орловской, Курской, Брянской, Владимирской, Рязанской, Белгородской, Тульской, Калужской областей, Московского региона и над акваторией Черного моря. Сведения о причиненном ущербе уточняются.