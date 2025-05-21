x
21 мая 2025
|
последняя новость: 10:47
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
21 мая 2025
|
21 мая 2025
|
последняя новость: 10:47
21 мая 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Мир

Генштаб ВСУ: перехвачены 63 из 76 российских беспилотников. Минобороны РФ: сбиты 159 украинских БПЛА

Война в Украине
Война в России
Беспилотники
время публикации: 21 мая 2025 г., 10:27 | последнее обновление: 21 мая 2025 г., 10:33
Генштаб ВСУ: перехвачены 63 из 76 российских беспилотников. Минобороны РФ: сбиты 159 украинских БПЛА
Генштаб ВСУ

Генштаб ВСУ сообщает, что в ночь на 21 мая 2025 года российские военные выпустили по Украине 76 БПЛА-камикадзе "Shahed-136/131" ("Герань-2/1") и беспилотников-имитаторов других типов. Украинские ПВО перехватили 63 ударных беспилотников и беспилотников-имитаторов, запущенных российскими военными.

В результате российских атак причинен ущерб в Харьковской и Сумской областях.

Минобороны РФ, в свою очередь, заявляет, что с вечера 20 мая по утро 21 мая над территорией Российской Федерации были перехвачены 159 украинских БПЛА самолетного типа (сколько перехватить не удалось, не сказано). Перехваты осуществлялись над территорией Орловской, Курской, Брянской, Владимирской, Рязанской, Белгородской, Тульской, Калужской областей, Московского региона и над акваторией Черного моря. Сведения о причиненном ущербе уточняются.

Мир
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 21 мая 2025

Удар БПЛА по цели в Сумской области, погибли украинские военнослужащие
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 21 мая 2025

Генштаб ВСУ: данные о потерях армии РФ на 1183-й день войны