Представитель ООН поддержал решение МУС о выдаче ордеров на арест Нетаниягу и Галанта

Официальный представитель Управления верховного комиссара ООН по правам человека (OHCHR) Джереми Лоуренс прокомментировал решение Международного уголовного суда в Гааге о выдаче ордеров на арест главы правительства Израиля Биньямина Нетаниягу и бывшего министра обороны Израиля Йоава Галанта.

"Мы уважаем независимость и компетенцию Международного уголовного суда в соответствии с Римским статутом во всех ситуациях и делах, в отношении которых он обладает юрисдикцией. Мы полностью поддерживаем его работу по привлечению к ответственности за наиболее тяжкие международные преступления. Государства-участники Римского статута обязаны уважать и приводить в исполнение решения Суда", – заявил он.