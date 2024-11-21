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Мир

Представитель ООН поддержал решение МУС о выдаче ордеров на арест Нетаниягу и Галанта

Биньямин Нетаниягу
ООН
Йоав Галант
время публикации: 21 ноября 2024 г., 16:27 | последнее обновление: 21 ноября 2024 г., 16:31
Представитель ООН поддержал решение МУС о выдаче ордеров на арест Нетаниягу и Галанта
Фото: OHCHR

Официальный представитель Управления верховного комиссара ООН по правам человека (OHCHR) Джереми Лоуренс прокомментировал решение Международного уголовного суда в Гааге о выдаче ордеров на арест главы правительства Израиля Биньямина Нетаниягу и бывшего министра обороны Израиля Йоава Галанта.

"Мы уважаем независимость и компетенцию Международного уголовного суда в соответствии с Римским статутом во всех ситуациях и делах, в отношении которых он обладает юрисдикцией. Мы полностью поддерживаем его работу по привлечению к ответственности за наиболее тяжкие международные преступления. Государства-участники Римского статута обязаны уважать и приводить в исполнение решения Суда", – заявил он.

Мир
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МУС в Гааге выдал ордера на арест Нетаниягу и Галанта